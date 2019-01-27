Дани Алвес принял решение о своем будущем
Защитник ПСЖ Дани Алвес хочет продолжать выступать за французский клуб.
По сведениям L'Equipe, игрок желает продлить сотрудничество с ПСЖ, однако предложений от клуба пока не поступало. Действующий контракт 35-летнего бразильца истекает этим летом.
Напомним, что Алвес перебрался в ПСЖ из "Ювентуса" в 2017 году.
В нынешнем сезоне на счету Алвеса две голевые передачи в 11 матчах.
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|21
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