Дани Алвес принял решение о своем будущем

Защитник ПСЖ Дани Алвес хочет продолжать выступать за французский клуб.

По сведениям L'Equipe, игрок желает продлить сотрудничество с ПСЖ, однако предложений от клуба пока не поступало. Действующий контракт 35-летнего бразильца истекает этим летом.

Напомним, что Алвес перебрался в ПСЖ из "Ювентуса" в 2017 году.

В нынешнем сезоне на счету Алвеса две голевые передачи в 11 матчах.

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