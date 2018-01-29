Дани Алвес: "Пришел в ПСЖ не за деньгами"

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Дани Алвес: "Пришел в ПСЖ не за деньгами"Защитник французского ПСЖ Дани Алвес объяснил, почему прошлым летом он решил перебраться именно в стан парижан.

"Зачем переходить в ПСЖ, чья история не так богата, как у моих предыдущих клубов? Именно это и помогло мне принять решение. Я - тот, кому не нравится легкость, я - тот, кто ищет проблемы. Перспектива изменения истории этого клуба дает мне много адреналина, и именно поэтому я пришел, зная при этом, что я буду жить в большом городе и очень амбициозном клубе.

Я знаю, что некоторые люди могут подумать, что я пришел за деньгами, но это не так, потому что у меня были другие привлекательные предложения. Я уже сталкивался с такой ситуацией в "Барселоне", когда я приехал в клуб, который переживал переходный период, но в конце концов, я оказался в лучшей команде "Барсы" за всю ее историю.

Моя идея - пережить все эти прекрасные моменты, но в клубе, который не имеет такой богатой истории, где можно положить важный камень в строительство нового здания. Я хочу выигрывать здесь, чтобы помочь клубу изменить свою судьбу", - цитирует 34-летнего бразильца Le 10 Sport.

Напомним, у ПСЖ возникли новые проблемы с соответствием правилу финансового Fair Play. | soccernews.ru

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