Дани Алвес продлит контракт с ПСЖ
Защитник ПСЖ Дани Алвес не покинет клуб в ближайшее время.
Как сообщает Get French Football News, 35-летний бразилец согласовал с клубом соглашение по схеме "1+1".
Отмечается, что Алвес остался в ПСЖ, так как желает выиграть с клубом Лигу Чемпионов.
Алвес перебрался в ПСЖ в 2017 году. В этом сезоне на его счету четыре голевые передачи в 21 игре.
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|Команда
|М
|О
|1
|ПСЖ
|28
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|2
|Лилль
|29
|57
|3
|Лион
|29
|53
|4
|Марсель
|29
|47
|5
|Сент-Этьен
|29
|46
|6
|Реймс
|29
|46
|7
|Монпелье
|29
|42
|8
|Ренн
|28
|41
|9
|Ницца
|29
|41
|10
|Страсбур
|29
|39
|11
|Ним
|28
|37
|12
|Анжер
|29
|36
|13
|Бордо
|29
|34
|14
|Тулуза
|29
|32
|15
|Нант
|28
|31
|16
|Монако
|29
|30
|17
|Амьен
|29
|29
|18
|Генгам
|29
|22
|19
|Дижон
|29
|21
|20
|ФК Кан
|29
|20