Дани Алвес продлит контракт с ПСЖ

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Дани Алвес продлит контракт с ПСЖ

Защитник ПСЖ Дани Алвес не покинет клуб в ближайшее время.

Как сообщает Get French Football News, 35-летний бразилец согласовал с клубом соглашение по схеме "1+1".

Отмечается, что Алвес остался в ПСЖ, так как желает выиграть с клубом Лигу Чемпионов.

Алвес перебрался в ПСЖ в 2017 году. В этом сезоне на его счету четыре голевые передачи в 21 игре.

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