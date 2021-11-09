Дани Алвес продолжает настаивать на своем возвращении в "Барселону"

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Дани Алвес продолжает настаивать на своем возвращении в "Барселону"Фото: инстаграм Алвеса/Автор неизвестен

Бразильский защитник Дани Алвес хочет вернуться в "Барселону".

Как сообщает инсайдер Маттео Моретто, такой вариант действительно возможен. Бразилец неделями продолжает настойчиво предлагать себя. Клуб ценит такую возможность и изучает её, чтобы решить, что делать. 

Марсело Бехлер также сообщает, что Дани Алвес предложил "Барселоне" помощь.

Технический секретариат решит с Хави, подписывать ли его.

Куман не интересовался им. Он хотел, чтобы Дест развивался, а Роберто и Мингеса были игроками ротации на этой позиции. 

В то же время UOL Esporte пишет, что Дани Алвес подпишет контракт с "Барселоной" по схеме 1+1 на этой неделе.

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