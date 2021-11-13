Дани Алвес прокомментировал своё возвращение в "Барселону"

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Дани Алвес прокомментировал своё возвращение в "Барселону"

Фото инстаграм Дани Алвеса

Новичок "Барселоны" Дани Алвес поделился впечатлениями после заключения контракта с каталонским клубом.

Напомним, что бразилец вернулся в "блауграну" спустя пять лет.

"Я боролся как сумасшедший почти пять лет, чтобы это случилось. Не знал, что будет так сложно вернуться и что это займёт столько времени. Но мои сердце и душа знали, что этот день настанет. Я возвращаюсь домой, откуда никуда не уходил. Как я уже говорил, я один из вас. Не знаю, как долго продлится этот сон, но пусть он будет вечным!

До скорой встречи в самом очаровательном для меня месте. У меня будет тот же энтузиазм, что в первый раз, и прежнее желание помочь снова сделать "Барсу" лучшим клубом мира", - написал 38-летний футболист в инстаграме.

Алвес выступал за "Барселону" с 2008 по 2016 год, в его активе 21 забитый мяч и 100 ассистов в 391 игре.

Не пропустите: Стали известны детали контракта Алвеса с "Барселоной". | http://soccernews.ru
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