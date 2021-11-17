Дани Алвес прокомментировал возвращение в "Барселону"
Фото: инстаграм "Барселоны"/Автор неизвестен
Бразильский футболист Дани Алвес прокомментировал свое возвращение в "Барселону".
"Мой переход получился весьма любопытным. Я общался с президентом и очень хотел вернуться, чтобы помочь команде, даже если мне не будут платить.
Я был настойчив. В конечном итоге президент сказал мне, что решение будет принимать Хави.
Тогда я понял, что Хави возвращается, и это повышало мои шансы, ведь он меня знает. Когда он мне позвонил, я напомнил ему, что всегда готов помочь.
Любой ценой я хотел вернуться в "Барселону", даже если придется играть бесплатно", – сказал Алвес.
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|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
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|2
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|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
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|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14