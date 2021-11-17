Дани Алвес прокомментировал возвращение в "Барселону"

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Дани Алвес прокомментировал возвращение в "Барселону"Фото: инстаграм "Барселоны"/Автор неизвестен

Бразильский футболист Дани Алвес прокомментировал свое возвращение в "Барселону".

"Мой переход получился весьма любопытным. Я общался с президентом и очень хотел вернуться, чтобы помочь команде, даже если мне не будут платить.

Я был настойчив. В конечном итоге президент сказал мне, что решение будет принимать Хави.

Тогда я понял, что Хави возвращается, и это повышало мои шансы, ведь он меня знает. Когда он мне позвонил, я напомнил ему, что всегда готов помочь.

Любой ценой я хотел вернуться в "Барселону", даже если придется играть бесплатно", – сказал Алвес.

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