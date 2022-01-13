Дани Алвес провёл 1000-й матч в карьере

Фото твиттер Дани Алвеса

Правый защитник "Барселоны" Дани Алвес достиг отметки в 1000 игр за профессиональную карьеру.

Юбилейным для 38-летнего футболиста стал полуфинальный поединок Суперкубка Испании против "Реала" (2:3).

Больше всего матчей бразилец провёл в составе "сине-гранатовых" - 394.

Также Алвес сыграл 37 встреч за "Баию", 249 - за "Севилью", 33 - за "Ювентус", 73 - за ПСЖ, 95 - за "Сан-Паулу", 119 - за сборную Бразилии.

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