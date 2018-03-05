Дани Алвес: "ПСЖ нужно не ударить в грязь лицом"

Защитник ПСЖ Дани Алвес высказался в преддверии ответного матча 1/8 финала Лиги Чемпионов против мадридского "Реала".

"Потрясающая атмосфера на трибунах будет неэффективна, если мы не сделаем свою работу на поле. Но у этого будет своё значение. Болельщики придают нам сил, они будут нас поддерживать, а нам нужно сыграть за них и не ударить в грязь лицом. Необходимо показать, что мы непобедимы на своём стадионе" - цитирует Алвеса официальный сайт парижан.

Напомним, что матч ПСЖ - "Реал" состоится во вторник в 22:45 по московскому времени. Первая встреча между этими командами завершилась победой "сливочных" со счётом 3:1.

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