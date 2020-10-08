Дани Алвес рассказал, как относится к индивидуальным наградам

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Дани Алвес рассказал, как относится к индивидуальным наградам

Экс-защитник "Барселоны" Дани Алвес, играющий на данный момент за "Сан-Паулу", рассказал, ка относится к индивидуальным наградам.

Ранее журнал France Football не включил его в число номинантов на звание лучшего правого защитника в истории футбола.

Отметим, 37-летний игрок является самым титулованным игроком в истории. В его активе 40 трофеев.

"Индивидуальные награды превращают людей в эгоистов. Меня не волнует то, что я не вошел в этот список, я живу не для этого! Мое наследие - это вдохновлять людей жить своими мечтами!" - написал Алвес в твиттере.

Не пропустите: Дани Алвес высказался об уходе Суареса из "Барселоны"| http://soccernews.ru
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