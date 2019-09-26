Дани Алвес рассказал, кого считает лучшим молодым игроком в мире
Защитник "Сан-Паулу" Дани Алвес назвал лучшего молодого игрока в мире. Об этом сообщает Business Insider.
"Из "Реала" я бы назвал Винисиуса Жуниора. Есть футболисты, которые рождаются талантливыми, он один из них. В сборной Бразилии у меня была возможность понаблюдать за его игрой. Уверен, скоро мы о нем больше услышим", - сказал Алвес.
Винисиус начал карьеру во "Фламенго" в 2017 году. В 2018-м он стал игроком "Реала". В этом сезоне 19-летний футболист участвовал в 5 матчах, отметившись 1 голом и 1 ассистом.
"Реал" занимает лидирующую позицию в турнирной таблице Примеры.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Атлетико Мадрид
|6
|13
|2
|Атлетик Бильбао
|6
|12
|3
|Гранада
|6
|11
|4
|Реал Мадрид
|5
|11
|5
|Барселона
|6
|10
|6
|Реал Сосьедад
|5
|10
|7
|Севилья
|5
|10
|8
|Вильярреал
|6
|8
|9
|Бетис
|6
|8
|10
|Осасуна
|5
|7
|11
|Леванте
|6
|7
|12
|Хетафе
|5
|6
|13
|Реал Вальядолид
|6
|6
|14
|Валенсия
|5
|5
|15
|Алавес
|5
|5
|16
|Сельта Виго
|5
|5
|17
|Мальорка
|6
|4
|18
|Эспаньол
|5
|4
|19
|Эйбар
|5
|2
|20
|Леганес
|6
|2