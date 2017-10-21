Дани Алвес рассказал, на кого из великих футболистов похож Мбаппе

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Дани Алвес рассказал, на кого из великих футболистов похож Мбаппе

Защитник ПСЖ Дани Алвес считает, что его партнёр по команде Килиан Мбаппе похож по стилю игры на легендарного французского форварда Тьерри Анри.

"Мбаппе похож на Анри, он делает почти то же самое. Килиан молод и очень быстро прогрессирует. У него невероятные качества. Мне очень приятно играть с футболистами такого уровня. Мбаппе просто великолепен" - цитирует Алвеса Le Figaro.

Напомним, что Мбаппе попал в финальную тройку претендентов на награду "Golden Boy". | http://soccernews.ru

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