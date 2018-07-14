Правый защитник ПСЖ Дани Алвес рассказал о значимости футбола в его жизни.

"В детстве я босиком играл тряпичным мячом, и футбол изменил абсолютно всё. Он дал мне жизнь. Когда я был ребёнком, моим единственным желанием было разделить эту радость с другими детьми. Именно это и привело меня в большой футбол. Я скажу всем детям, что мечтать очень важно" - сказал 35-летний бразилец.

Стоит отметить, что Алвес является самым титулованным футболистом в истории (40 трофеев).

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