Дани Алвес рассказал, почему отказался возвращаться в "Барселону"

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Дани Алвес рассказал, почему отказался возвращаться в "Барселону"

Бывший защитник "Барселоны" Дани Алвес назвал причину своего отказа вернуться в каталонский клуб в 2017 году.

"Я сам предлагал "Барсе" вариант с моим возвращением. Я ушёл в "Ювентус", чтобы доказать, что по-прежнему играю на топ-уровне. Потом я захотел вернуться, и команда нуждалась во мне, но у руководителей клуба не хватило яиц признать свою ошибку. Если бы они относились ко мне так, как я заслуживаю, сегодня я бы продолжал играть за "Барсу". Обожаю этот клуб", - цитирует бразильца Goal.com.

Алвес выступал за "Барселону" с 2008 по 2016 год, сыграл 391 матч, забил 21 гол и сделал 100 ассистов.

После ухода из "блауграны" звёздный фулбек провёл один сезон в "Ювентусе", затем два сезона в ПСЖ, а сейчас он играет в "Сан-Паулу".

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