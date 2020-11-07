Дани Алвес рассказал, почему в свое время выбрал "Барселону", а не "Реал"

Защитник "Сан-Паулу" Дани Алвес, ранее выступавший за "Барселону", рассказал, что в свое время им интересовался "Реал".

"Мне поступало предложение от "Реала", когда я еще был игроком "Севильи". Нравится вам это или нет, однако "Реал" большой клуб. Но я решил следовать тому, что подсказывало мне сердце, и я выбрал "Барселону", - приводит слова Алвеса Marca.

Дани Алвес выступал за "Барсу" с 2008 по 2016 год. В составе клуба он завоевал 23 трофея.

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