Защитник ПСЖ Дани Алвес рискует пропустить Чемпионат Мира-2018 в России.

Футболист получил травму в финале Кубка Франции против "Ле-Эрбье" (2:0).

Игрок сборной Бразилии был заменен в концовке встречи на Тома Менье.

В текущем сезоне Алвес сыграл в 41 матче во всех турнирах, забив пять голов и сделав 10 голевых передач.

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