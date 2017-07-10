Дани Алвес: "Руководители "Барселоны" не имеют понятия, как нужно относиться к своим игрокам"

Бывший защитник каталонской "Барселоны" Дани Алвес, сейчас являющийся свободным агентом, в очередной раз раскритиковал руководство "сине-гранатовых".

"В течение моих последних трех сезонов в "Барсе" все время судачили, что Алвес уходит, но руководство никогда ничего мне не говорило. Оно было крайне лживо и неблагодарно. Оно меня не уважало... Те, кто управляет "Барселоной" сегодня, не имеют понятия, как нужно относиться к своим игрокам", - цитирует 34-летнего защитника Squawka.

Напомним, Дани Алвес сыграл тайную свадьбу. | soccernews.ru