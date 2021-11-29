Дани Алвес сделал неожиданное предложение по вручению "Золотого мяча"

Теги барселонаинтер миландани алвескристиан эриксен

Дани Алвес сделал неожиданное предложение по вручению "Золотого мяча"

Фото: инстаграм Дани Алвеса/Автор неизвестен

Бразильский защитник "Барселоны" Даниэль Алвес выразил мнение, что "Золотой мяч" стоит вручить датскому полузащитнику миланского "Интера" Кристиану Эриксену, который потерял сознание в матче Евро-2020. Футболист перенес сердечный приступ и теперь живет с имплантированным в грудь дефибриллятором.

"Эриксен заслуживает "Золотой мяч" за то, что он пережил. Это стало бы сильным посланием для всего футбольного мира. Месси является лучшим за последние 20 лет, но было бы лучше, чтобы "Золотой мяч" достался Эриксену", - приводит слова Алвеса Football-Italia.

Напомним, что после операции 29-летний Эриксен больше не выходил на поле. Футбольные правила в Италии запрещают играть футболистам с дефибрилляторами в груди.

Не пропустите: Рамос поддержал Месси в борьбе за "Золотой мяч". | http://soccernews.ru
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