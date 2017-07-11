Дани Алвес сделал выбор между "Манчестер Сити" и ПСЖ

Бразильский защитник Дани Алвес, покинувший текущим летом на правах свободного агента туринский "Ювентус", определился со своим будущим.

Как информирует ActuFoot, 34-летний бек, в услугах которого были заинтересованы английский "Манчестер Сити" и французский ПСЖ, сделал выбор в пользу парижан. В одной из социальных сетей бразилец уже опубликовал совместный снимок со своим соотечественником Маркиньосом, который сопровождает его сегодня по столице Франции:

Напомним, Дани Алвес раскритиковал руководство "Барселоны". | soccernews.ru