Дани Алвес сделал выбор между "Манчестер Сити" и ПСЖ

Теги ювентусдани алвеспсжмаркиньосманчестер сити

Дани Алвес сделал выбор между "Манчестер Сити" и ПСЖБразильский защитник Дани Алвес, покинувший текущим летом на правах свободного агента туринский "Ювентус", определился со своим будущим.

Как информирует ActuFoot, 34-летний бек, в услугах которого были заинтересованы английский "Манчестер Сити" и французский ПСЖ, сделал выбор в пользу парижан. В одной из социальных сетей бразилец уже опубликовал совместный снимок со своим соотечественником Маркиньосом, который сопровождает его сегодня по столице Франции:

Напомним, Дани Алвес раскритиковал руководство "Барселоны". | soccernews.ru

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