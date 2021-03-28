Дани Алвес сделал выбор между Месси и Роналду

Теги дани алвеслионель мессикриштиану роналду

Дани Алвес сделал выбор между Месси и РоналдуФото: Твиттер @DaniAlvesD2 
Экс-защитник "Барселоны" и сборной Бразилии Дани Алвес выбрал лучшего среди двух футболистов – Лионеля Месси и Криштиану Роналду.

"Несмотря на величие обоих, это фото стоит тысячи слов", – сказал бразилец отвечая на вопрос подписчика в своем Инстаграме, приложив фото с Месси.

Однако, несмотря на выбор в пользу Месси, бразилец добавил, что с удовольствием сыграл бы в одной команде с Роналду.

Напомним, Алвес и Месси вместе играли за "Барселону" с сезона 2008/2009 по сезон 2015/2016.

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