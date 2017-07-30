Дани Алвес советует Неймару быть смелее

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Дани Алвес советует Неймару быть смелее

Защитник ПСЖ Дани Алвес поделился мнением о ситуации с нападающим "Барселоны" Неймаром.

"Я помогал ему с трансфером в "Барселону". Не принимал решения за него, но сказал ему о клубе, и он согласился на это. Такие решения для храбрых, и я один из них.

Решение об уходе из "Барселоны", он должен принять осторожно, но в первую очередь думать о себе. Я бы посоветовал ему быть смелее, мир принадлежит храбрым" - приводит слова Алвеса Sky Sports.

Читайте также: Стала известна схема, по которой ПСЖ намерен подписать Неймара и избежать наказания. | http://soccernews.ru

комментарии
рус

так пусть идет к Алвесу! Отличный состав будет!

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