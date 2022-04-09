Дани Алвес сравнил Холанда и Мбаппе
Фото: твиттер Алвеса\Автор неизвестен
Бразильский защитник "Барселоны" Дани Алвес сравнил нападающих Килиана Мбаппе и Эрлинга Холанда.
"Я бы не стал бросать все усилия на трансфер Холанда. Честно говоря, я бы не стал тратить на него много денег. На Мбаппе – да, на Холанда – нет.
Я не играю в спортивного директора, но в первую очередь я бы сделал ставку на Мбаппе. Он кажется более совершенным игроком во всех отношениях. Если собираешься сделать огромные инвестиции, нужно сделать это наилучшим образом. Если бы все зависело от меня, я бы сделал ставку на Мбаппе", – сказал бразилец.
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|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
|43
|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14