Дани Алвес сравнил Холанда и Мбаппе

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Дани Алвес сравнил Холанда и Мбаппе

Фото: твиттер Алвеса\Автор неизвестен

Бразильский защитник "Барселоны" Дани Алвес сравнил нападающих Килиана Мбаппе и Эрлинга Холанда.

"Я бы не стал бросать все усилия на трансфер Холанда. Честно говоря, я бы не стал тратить на него много денег. На Мбаппе – да, на Холанда – нет.

Я не играю в спортивного директора, но в первую очередь я бы сделал ставку на Мбаппе. Он кажется более совершенным игроком во всех отношениях. Если собираешься сделать огромные инвестиции, нужно сделать это наилучшим образом. Если бы все зависело от меня, я бы сделал ставку на Мбаппе", – сказал бразилец.

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