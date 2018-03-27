Дани Алвес сравнил Коутиньо и Неймара

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Дани Алвес сравнил Коутиньо и НеймараЗащитник ПСЖ и сборной Бразилии Дани Алвес расхвалил партнера по национальной команде Филиппе Коутиньо.

"Думаю, Коутиньо играет на одном уровне с Неймаром. Он оказывает огромное влияние на игру сборной и своего клуба. Ещё выступая за "Ливерпуль", а теперь и за "Барселону", он быстро прогрессировал и уже научился лучше читать игру и принимать правильные решения. Приятно это видеть и выступать рядом с таким футболистом", - сказал он.

27 марта сборная Бразилии проведет товарищескую встречу с Германией.

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