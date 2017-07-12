Дани Алвес стал игроком ПСЖ



Бразильский защитник Дани Алвес перешел в ПСЖ, сообщает официальный твиттер клуба.

Футболист являлся свободным агентом, достался парижскому клубу бесплатно и подписал с ним контракт до лета 2019 года. Алвес будет играть за ПСЖ под 32-м номером. Ранее сообщалось, что бразилец получит за два года 28 миллионов евро.

34-летний Алвес ранее играл за "Байю", "Севилью", "Барселону" и "Ювентус". За сборную Бразилии сыграл 100 матчей и забил 7 голов. Шестикратный чемпион Испании, чемпион Италии, пятикратный обладатель Кубка Испании, обладатель Кубка Италии, пятикратный обладатель Суперкубка Испании, трехкратный победитель Лиги чемпионов, двукратный обладатель Кубка УЕФА, четырехкратный обладатель Суперкубка УЕФА, трехкратный победитель клубного чемпионата мира, победитель Кубка Южной Америки, двукратный обладатель Кубка Конфедераций. Ориентировочная стоимость игрока составляет 6 миллионов евро.

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