Дани Алвес стал рекордсменом Эль Класико
Фото твиттер "Барселоны"
Правый защитник "Барселоны" Дани Алвес стал самым возрастным игроком в истории противостояния с мадридским "Реалом".
В среду вечером бразилец поучаствовал в Эль Класико в возрасте 38 лет и 251 дня.
Алвес побил рекорд бывшего голкипера "сине-гранатовых" Хосе Пинто, который играл против "бланкос", когда ему было 38 лет и 159 дней.
Не пропустите: "Реал" одержал юбилейную победу в Эль Класико. | http://soccernews.ru
Комментарии
опрос
Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Лента новостей
-
"Дженоа" рассматривает двух кандидатов на замену Шевченко
-
Дани Алвес стал рекордсменом Эль Класико
-
"Локомотив" расторг контракт с Зе Луишем
-
Алексис Санчес установил рекорд Суперкубка Италии
-
"Атлетико Минейро" объявил о переходе Година
-
Официально: Оливейра - новый игрок "Ромы"
-
"Реал" во второй раз в истории обыграл "Барселону" в пяти матчах подряд
-
ЦСКА не взял Ахметова на зимний сбор в Испанию
-
Смолов провёл первую тренировку после возвращения в "Динамо"
-
СМИ узнали, сколько Шевченко может заработать на увольнении из "Дженоа"
-
Бакаев близок к уходу из "Спартака"
-
"Реал" одержал юбилейную победу в Эль Класико
-
Главные новости дня: 12 января
-
"Фиорентина" назвала "Арсеналу" условия трансфера Влаховича
-
"Интер" обыграл "Ювентус" в матче за Суперкубок Италии
-
Лучший бомбардир чемпионата Аргентины отклонил предложения из России и Украины
-
"Вест Хэм" победил "Норвич" в матче АПЛ
-
"Челси" снова обыграл "Тоттенхэм" и вышел в финал Кубка лиги
-
"Реал" добыл победу над "Барселоной" в полуфинале Суперкубка Испании
-
"Челси" досрочно вернет Кенеди из аренды
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
|43
|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14