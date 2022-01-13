Дани Алвес стал рекордсменом Эль Класико

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Дани Алвес стал рекордсменом Эль Класико

Фото твиттер "Барселоны"

Правый защитник "Барселоны" Дани Алвес стал самым возрастным игроком в истории противостояния с мадридским "Реалом".

В среду вечером бразилец поучаствовал в Эль Класико в возрасте 38 лет и 251 дня.

Алвес побил рекорд бывшего голкипера "сине-гранатовых" Хосе Пинто, который играл против "бланкос", когда ему было 38 лет и 159 дней.

Не пропустите: "Реал" одержал юбилейную победу в Эль Класико. | http://soccernews.ru
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