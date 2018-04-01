Дани Алвес стал самым титулованным игроком в истории футбола

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Дани Алвес стал самым титулованным игроком в истории футбола

ПСЖ обыграл "Монако" (3:0) и стал обладателем Кубка французской лиги.

Отметим, что для защитника ПСЖ Дани Алвеса это 37-й трофей в карьере. Таким образом, бразилец стал самым титулованным игроком в истории футбола.

Алвес обошел Райана Гиггза и Кенни Далглиша, у которых в активе было 36 трофеев.

Примечательно, что большую часть титулов Алвес выиграл с "Барселоной" (23). Остальные трофеи он завоевал в составе "Баия" (1), ПСЖ (2), "Ювентуса" (2) и "Севильи" (5).

Смотрите также обзор матча ПСЖ - "Монако". | http://soccernews.ru

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