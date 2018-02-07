Дани Алвес стал вратарем ПСЖ в концовке матча с "Сошо"



В матче 1/8 финала Кубка Франции ПСЖ разгромил "Сошо" со счетом 4:1.

На 90-й минуте поединке красную карточку получил вратаря парижан Кевин Трапп.

К этому времени замен у ПСЖ не осталось и место в воротах занял защитник Дани Алвес.

Фото: Алвес в роли вратаря.

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