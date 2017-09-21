Дани Алвес сводил одноклубников в ресторан

Защитник ПСЖ Дани Алвес пригласил своих партнеров по команде в один из парижских ресторанов.

Таким образом бразилец хотел разрядить обстановку в коллективе, в котором начались разногласия после конфликта Неймара и Эдинсона Кавани.

Напомним, что в игре с "Лионом" игроки не поделили право исполнить пенальти, а затем перенесли конфликт в раздевалку.

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