Дани Алвес сводил одноклубников в ресторан

Теги дани алвеспсж

Дани Алвес сводил одноклубников в ресторанЗащитник ПСЖ Дани Алвес пригласил своих партнеров по команде в один из парижских ресторанов.

Таким образом бразилец хотел разрядить обстановку в коллективе, в котором начались разногласия после конфликта Неймара и Эдинсона Кавани.

Напомним, что в игре с "Лионом" игроки не поделили право исполнить пенальти, а затем перенесли конфликт в раздевалку.

Читайте: Алвес: "Я забрал мяч у Кавани, так как хотел пробить штрафной сам" | soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов 2017/2018?
Все опросы

главное

"Спартак" объявил о продлении Комбарова и Глушакова

"Спартак" объявил о продлении Комбарова и Глушакова

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 ПСЖ 6 18
2 Монако 6 15
3 Сент-Этьен 6 13
4 Бордо 6 12
5 Лион 6 11
6 Марсель 6 10
7 Нант 6 10
8 Ницца 6 9
9 ФК Кан 6 9
10 Генгам 6 9
11 Анжер 6 7
12 Монпелье 6 7
13 Тулуза 6 7
14 Амьен 6 6
15 Ренн 6 5
16 Труа 6 5
17 Лилль 6 5
18 Дижон 6 4
19 Страсбур 6 4
20 Метц 6 3
Полная таблица

топ-5 тегов