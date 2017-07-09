Дани Алвес сыграл тайную свадьбу

Бразильский защитник Дани Алвес женился на своей невесте фотомодели Жоане Санз, сообщает Goal.com.

По сведениям издания, тайная церемония прошла на Ибице и на нее были приглашены только близкие родственники и друзья.

Фото: Свадьба Алвеса.

Напомним, что в данный момент 34-летний Алвес является свободным агентом и к нему проявляют интерес ПСЖ и "Манчестер Сити".

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