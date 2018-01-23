Дани Алвес: "У меня широкие плечи и большие яйца"

Защитник ПСЖ Дани Алвес недоволен решением судьи Клемана Тюрпена, который удалил его в матче 22-го тура чемпионата Франции против "Лиона" (1:2).

Напомним, что получив предупреждение бразилец накричал на арбитра, за что получил прямую красную.

"Решения уже приняты, битва проиграна, но я все еще думаю, что арбитр неправ в своем решении. С каких пор несогласие означает неуважение? Можно обвинить меня. В этом случае могу сказать, что у меня широкие плечи и большие яйца, поэтому я не крепко стою на ногах". - сказал он.

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