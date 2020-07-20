Дани Алвес: "У Неймара было предложение от "Реала"

Бывший защитник "Барселоны" Дани Алвес рассказал, что его соотечественник - нападающий ПСЖ Неймар мог перейти в мадридский "Реал".

"Я говорил с Неймаром и убеждал его вернуться в "Барселону". У него было отличное предложение от "Реала". Но я сказал ему, что он будет счастлив только в "Барселоне". Это был единственный раз, когда я кого-то убеждал в чем-то. Будь я на месте Неймара, то вернулся бы в "Барсу". Он мог бы помочь Месси и клубу вновь стать лучшими в Европе", - приводит слова Алвеса Goal.

В нынешнем сезоне 28-летний Неймар провел за ПСЖ 22 матча во всех турнирах, в которых забил 18 голов и отдал 10 результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2022 года.

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