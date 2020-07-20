Дани Алвес: "У Неймара было предложение от "Реала"
Бывший защитник "Барселоны" Дани Алвес рассказал, что его соотечественник - нападающий ПСЖ Неймар мог перейти в мадридский "Реал".
"Я говорил с Неймаром и убеждал его вернуться в "Барселону". У него было отличное предложение от "Реала". Но я сказал ему, что он будет счастлив только в "Барселоне". Это был единственный раз, когда я кого-то убеждал в чем-то. Будь я на месте Неймара, то вернулся бы в "Барсу". Он мог бы помочь Месси и клубу вновь стать лучшими в Европе", - приводит слова Алвеса Goal.
В нынешнем сезоне 28-летний Неймар провел за ПСЖ 22 матча во всех турнирах, в которых забил 18 голов и отдал 10 результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2022 года.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
|43
|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14