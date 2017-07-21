Дани Алвес уговаривает Неймара перейти в ПСЖ

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Дани Алвес уговаривает Неймара перейти в ПСЖНовоиспеченный защитник французского ПСЖ Дани Алвес уговаривает форварда каталонской "Барселоны" Неймара перебраться в стан его клуба.

Как информирует Mundo Deportivo, 25-летний нападающий "сине-гранатовых" продолжает хранить молчание относительно своего будущего. Заинтересованные же в бразильце стороны пытаются убедить футболиста принят выгодное им решение. В частности, едва перебравшийся в стан парижан Дани Алвес регулярно контактирует со своим соотечественником, склоняя его принять выгодное предложение французского гранда.

Напомним, Неймар послал сообщение фанатам. | soccernews.ru

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