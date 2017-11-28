Дани Алвес: "Ушел из "Ювентуса", потому что итальянский чемпионат не прогрессирует"

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Дани Алвес: "Ушел из "Ювентуса", потому что итальянский чемпионат не прогрессирует"Защитник французского ПСЖ Дани Алвес объяснил причины своего ухода прошлым летом из туринского "Ювентуса".

"Я провел хороший сезон с "Юве". Я уже объяснял причины моего ухода моим бывшим партнерам по команде. Я ушел из "Юве", потому что я думаю, что итальянский футбол должен прогрессировать. Я хотел сделать больше для этого, но это было нелегко для меня, я был не так счастлив, как обычно. Теперь я всем доволен в ПСЖ", - цитирует 34-летнего бека парижан le10sport.

Напомним, в Серии А назвали лучшего игрока прошлого сезона. | soccernews.ru

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Ага, а французский футбол самый топовый, да все знают что ты там ради бабок

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