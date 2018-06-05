Дани Алвес успешно прооперирован

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Дани Алвес успешно прооперирован

Бразильскому защитнику ПСЖ Дани Алвес прооперировали правое колено, сообщает официальный сайт клуба.

Операция прошла успешно. Сроки восстановления футболиста составят несколько месяцев и он пропустит старт следующего сезона.

В минувшем сезоне 35-летний Алвес провел за ПСЖ 38 матчей во всех турнирах, забил 4 гола и отдал 7 результативных передач.

Не пропустите: Чтобы избежать санкций от УЕФА ПСЖ нужно продать игроков на сумму 70-90 миллионов евро. | http://soccernews.ru

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