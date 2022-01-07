Дани Алвес установил клубный рекорд "Барселоны"

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Дани Алвес установил клубный рекорд "Барселоны"

Фото инстаграм Дани Алвеса

Правый защитник Дани Алвес переписал историю "Барселоны" в дебютной игре после возвращения.

Бразилец вышел на поле в матче 1/16 финала Кубка Испании против "Линареса" (2:1), когда ему было 38 лет и 244 дней.

Алвес стал самым возрастным футболистом, сыгравшим за "блауграну" в официальном поединке.

Предыдущим рекордсменом каталонского клуба был вратарь Хосе Пинто (38 лет и 190 дней).

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