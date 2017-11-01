Дани Алвес в 2006 году мог перейти в "Ливерпуль"
Защитник ПСЖ Дани Алвес рассказал, что в 2006 году мог оказаться в "Ливерпуле".
"Я был очень близок к заключению контракта с "Ливерпулем". По неизвестной мне причине, сделка в последний момент сорвалась. Я в переговорах не участвовал, тогда мои интересы представляли другие люди.
Позже нечто похожее случилось с "Челси" и "Реалом". Конечно, все успешно завершилось в случае с "Барселоной" и мне удалось стать частью потрясающей истории "Камп Ноу" - приводит слова Алвеса Daily Star.
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