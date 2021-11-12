Дани Алвес в шаге от возвращения в "Барселону"
Фото твиттер Дани Алвеса
Бывший правый защитник "Барселоны" Дани Алвес, вероятно, вернётся в каталонский клуб.
По информации Sport.es, переход 38-летнего футболиста одобрил новый наставник "сине-гранатовых" Хави.
Официально о сделке будет объявлено после того, как бразилец окончательно согласует условия личного контракта.
Алвес выступал за "Барсу" с 2008 по 2016 год, в его активе 21 забитый мяч и 100 ассистов в 391 игре.
Не пропустите: Хави определил ещё один вариант усиления состава для "Барселоны". | http://soccernews.ru
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|Команда
|М
|О
|1
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|20
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|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14