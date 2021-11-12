Дани Алвес в шаге от возвращения в "Барселону"

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Дани Алвес в шаге от возвращения в "Барселону"

Фото твиттер Дани Алвеса

Бывший правый защитник "Барселоны" Дани Алвес, вероятно, вернётся в каталонский клуб.

По информации Sport.es, переход 38-летнего футболиста одобрил новый наставник "сине-гранатовых" Хави.

Официально о сделке будет объявлено после того, как бразилец окончательно согласует условия личного контракта.

Алвес выступал за "Барсу" с 2008 по 2016 год, в его активе 21 забитый мяч и 100 ассистов в 391 игре.

Не пропустите: Хави определил ещё один вариант усиления состава для "Барселоны". | http://soccernews.ru
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