Дани Алвес вернулся к тренировкам впервые с мая

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Дани Алвес вернулся к тренировкам впервые с маяЗащитник ПСЖ Дани Алвес полностью восстановился после травмы колена и крестообразных связок.

Местная пресса сообщает, что 35-летний бразилец впервые с мая провел тренировку в общей группе.

В данный момент не сообщается о том, когда он сможет выйти на поле.

Алвес получил травму в финале Кубка Франции 8 мая 2018 года и с тех пор на поле не появлялся. 

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