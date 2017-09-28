Дани Алвес вошел в тройку самых результативных защитников Лиги Чемпионов

Защитник ПСЖ Дани Алвес открыл счет в матче группового раунда Лиги Чемпионов с "Баварией" (3:0).

Таким образом, бразилец отметился 11-м голом в Лиге Чемпионов и попал в тройку самых результативных защитников турнира.

Серхио Рамос имеет в активе 12 голов, а лидер этого рейтинга Роберто Карлос, который 16 раз поразил ворота соперников.

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