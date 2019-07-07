Дани Алвес все еще на карандаше у "Барселоны"

Дани Алвес все еще имеет шансы на возвращение в "Барселону".

Как сообщает AS, каталонцы ищут кандидатов на усиление флангов обороны и бразилец находится в шорт-листе клуба. Однако Алвес не в приоритете у "Барселоны".

Ранее Алвес покинул ПСЖ, за который выступал с 2017 года. В составе парижан он провел 73 игры, забил 8 голов и отдал 16 ассистов.

За "Барселону" бразилец выступал с 2008 по 2016 год. За это время он завоевал 23 трофея.

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