Дани Алвес выбыл до конца года
Защитник ПСЖ Дани Алвес пропустит из-за повреждения, как минимум полгода.
"Дополнительные тесты показали, что у Алвеса травма передней крестообразной связки. Даниэль хочет как можно быстрее выздороветь. Он у меня сразу спросил, что он должен сделать, чтобы вернуться в прежнюю форму" - приводит слова врача сборной Бразилии Родриго Ласмар Sport.es.
Отметим, что для ускорения восстановления Алвесу может потребоваться операция.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|ПСЖ
|37
|92
|2
|Монако
|37
|77
|3
|Лион
|37
|75
|4
|Марсель
|37
|74
|5
|Ренн
|37
|57
|6
|Ницца
|37
|54
|7
|Бордо
|37
|52
|8
|Сент-Этьен
|37
|52
|9
|Монпелье
|37
|50
|10
|Нант
|37
|49
|11
|Генгам
|37
|47
|12
|Амьен
|37
|45
|13
|Дижон
|37
|45
|14
|Анжер
|37
|41
|15
|Лилль
|37
|38
|16
|Страсбур
|37
|38
|17
|ФК Кан
|37
|37
|18
|Тулуза
|37
|34
|19
|Труа
|37
|33
|20
|Метц
|37
|26