Дани Алвес выбыл до конца года

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Дани Алвес выбыл до конца года

Защитник ПСЖ Дани Алвес пропустит из-за повреждения, как минимум полгода.

"Дополнительные тесты показали, что у Алвеса травма передней крестообразной связки. Даниэль хочет как можно быстрее выздороветь. Он у меня сразу спросил, что он должен сделать, чтобы вернуться в прежнюю форму" - приводит слова врача сборной Бразилии Родриго Ласмар Sport.es.

Отметим, что для ускорения восстановления Алвесу может потребоваться операция.

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