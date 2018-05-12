Дани Алвес выбыл до конца года

Защитник ПСЖ Дани Алвес пропустит из-за повреждения, как минимум полгода.

"Дополнительные тесты показали, что у Алвеса травма передней крестообразной связки. Даниэль хочет как можно быстрее выздороветь. Он у меня сразу спросил, что он должен сделать, чтобы вернуться в прежнюю форму" - приводит слова врача сборной Бразилии Родриго Ласмар Sport.es.

Отметим, что для ускорения восстановления Алвесу может потребоваться операция.

Читайте также: Дани Алвес обновил мировой рекорд по количеству завоеванных трофеев. | http://soccernews.ru