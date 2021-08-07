Дани Алвес выиграл 43-й трофей в карьере. Это абсолютный рекорд

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Дани Алвес выиграл 43-й трофей в карьере. Это абсолютный рекорд

Фото инстаграм Дани Алвеса

Правый защитник "Сан-Паулу" Дани Алвес стал олимпийским чемпионом в составе сборной Бразилии.

38-летний футболист завоевал 43-й трофей в профессиональной карьере, обновив собственный рекорд по этому показателю.

Больше половины своих титулов звёздный фулбек взял с "Барселоной" - 23 кубка за 8 сезонов.

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