Дани Алвес выложил в инстаграме забавное фото
Защитник "Сан-Паулу" и национальной команды Бразилии Дани Алвес в инстаграме опубликовал интересное фото.
Футболист выложил в соцсети снимок, на котором он изображен с бананами на голове. Алвес предложил специалистам оценить стоимость его работы.
"Если банан из "Арт-Базеля" продали за целое состояние, мне хочется знать, сколько тогда стоит это искусство", - написал Алвес.
Напомним, футболисты сейчас находятся на самоизоляции из-за пандемии коронавируса. Игроки занимаются в домашних условиях по индивидуальным программам.
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