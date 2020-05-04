Дани Алвес выложил в инстаграме забавное фото

Защитник "Сан-Паулу" и национальной команды Бразилии Дани Алвес в инстаграме опубликовал интересное фото.

Футболист выложил в соцсети снимок, на котором он изображен с бананами на голове. Алвес предложил специалистам оценить стоимость его работы.

"Если банан из "Арт-Базеля" продали за целое состояние, мне хочется знать, сколько тогда стоит это искусство", - написал Алвес.

Напомним, футболисты сейчас находятся на самоизоляции из-за пандемии коронавируса. Игроки занимаются в домашних условиях по индивидуальным программам.

Не пропустите: "Севилья" поборется за трансферную цель ПСЖ| http://soccernews.ru