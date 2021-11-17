Дани Алвес высказался о прошлом президенте "Барселоны" Бартомеу

Фото: инстаграм Дани Алвеса/Автор неизвестен

Бразильский защитник "Барселоны" Дани Алвес на своей презентации в качестве игрока сине-гранатовых высказался о периоде правления прошлого президента каталонского клуба Жозепа Бартомеу.

"Я здесь не для того, чтобы учить кого-то чему-то. Я здесь для того, чтобы наоборот учиться у всех.

Тогда я не остался и жалел об этом. Но я решил тогда так, потому что не мог смотреть на то, что они делают с клубом.

Когда у меня истек срок контракта, со мной никто не хотел продлевать его, пока они не поняли, что у них нет никого на замену.

Я выдвинул тогда одно условие – что смогу уйти тогда, когда захочу. Они его не приняли, тогда я решил уйти, пока меня не выкинули", – сказал Алвес.

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