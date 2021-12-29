Дани Алвес высказался о ситуации в "Барселоне"

Теги реал мадридбарселонадани алвес

Дани Алвес высказался о ситуации в "Барселоне"Фото: инстаграм Алвеса/Автор неизвестен

Бразильский защитник "Барселоны" Дани Алвес поделился мнением о ситуации в каталонском клубе.

Вы действительно подписали контракт с "Барселоной" всего за 1 евро?

"Это ложь, мне ничего не заплатили".

Почему "Барселона" столкнулась с финансовым кризисом, а "Реал Мадрид" - нет?

"Это зависит от работы руководства клуба, вы не можете сравнивать успешный менеджмент с плохим менеджментом, Флорентино Перес озабочен интересами "Реала" и преодолел множество проблем.

Лапорта снова восстановит "Барселону», и с его возвращением в клуб вернется стабильность, и мы рады, что он с нами", - сказал Алвес.

Также не пропустите: Отец Хесуса Медины высказался о переходе игрока в ЦСКА. | http://soccernews.ru

 
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Все опросы
Загрузка...

главное

Mundo Deportivo: Роналду обсуждал с Хави возможный переход в "Барселону"

Mundo Deportivo: Роналду обсуждал с Хави возможный переход в "Барселону"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Реал Мадрид Реал Мадрид 20 43
2 Барселона Барселона 19 40
3 Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид 20 35
4 Севилья Севилья 20 35
5 Хетафе Хетафе 20 33
6 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 20 31
7 Валенсия Валенсия 20 31
8 Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао 20 30
9 Вильярреал Вильярреал 20 28
10 Гранада Гранада 19 27
11 Бетис Бетис 20 27
12 Леванте Леванте 20 26
13 Осасуна Осасуна 20 25
14 Алавес Алавес 20 23
15 Реал Вальядолид Реал Вальядолид 20 22
16 Эйбар Эйбар 20 22
17 Мальорка Мальорка 20 18
18 Сельта Виго Сельта Виго 20 16
19 Леганес Леганес 20 14
20 Эспаньол Эспаньол 20 14
Полная таблица

топ-5 тегов