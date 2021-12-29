Дани Алвес высказался о ситуации в "Барселоне"

Фото: инстаграм Алвеса/Автор неизвестен

Бразильский защитник "Барселоны" Дани Алвес поделился мнением о ситуации в каталонском клубе.

Вы действительно подписали контракт с "Барселоной" всего за 1 евро?

"Это ложь, мне ничего не заплатили".

Почему "Барселона" столкнулась с финансовым кризисом, а "Реал Мадрид" - нет?

"Это зависит от работы руководства клуба, вы не можете сравнивать успешный менеджмент с плохим менеджментом, Флорентино Перес озабочен интересами "Реала" и преодолел множество проблем.

Лапорта снова восстановит "Барселону», и с его возвращением в клуб вернется стабильность, и мы рады, что он с нами", - сказал Алвес.

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