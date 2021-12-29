Дани Алвес высказался о ситуации в "Барселоне"
Фото: инстаграм Алвеса/Автор неизвестен
Бразильский защитник "Барселоны" Дани Алвес поделился мнением о ситуации в каталонском клубе.
Вы действительно подписали контракт с "Барселоной" всего за 1 евро?
"Это ложь, мне ничего не заплатили".
Почему "Барселона" столкнулась с финансовым кризисом, а "Реал Мадрид" - нет?
"Это зависит от работы руководства клуба, вы не можете сравнивать успешный менеджмент с плохим менеджментом, Флорентино Перес озабочен интересами "Реала" и преодолел множество проблем.
Лапорта снова восстановит "Барселону», и с его возвращением в клуб вернется стабильность, и мы рады, что он с нами", - сказал Алвес.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
|43
|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14