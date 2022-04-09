Дани Алвес высказался о возможном чемпионстве в Ла Лиге
Фото: твиттер Алвеса\Автор неизвестен
Бразильский защитник "Барселоны" Дани Алвес поделился мнением о шансах каталонского клуба на чемпионство в Ла Лиге в нынешнем сезоне.
"Я всегда говорю, что шансы есть, пока турнир не закончился. Нужно быть реалистами: отставание велико, но мы достигли лучшей формы за весь сезон в тот момент, когда это необходимо. Это финальный отрезок, финальный рывок, цена каждого балла возрастает. Посмотрим, что произойдет.
По ходу сезона всегда наступает момент, когда непонятно, справится ли команда. У "Реала" этот момент еще не наступил. Посмотрим, может, у них случится небольшой спад, и это позволит нам сократить отрыв. У них есть 12 очков преимущества. Это сложная ситуация, но мы боремся", – сказал 38-летний футболист.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
|43
|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14