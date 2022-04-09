Дани Алвес высказался о возможном чемпионстве в Ла Лиге

Фото: твиттер Алвеса\Автор неизвестен

Бразильский защитник "Барселоны" Дани Алвес поделился мнением о шансах каталонского клуба на чемпионство в Ла Лиге в нынешнем сезоне.

"Я всегда говорю, что шансы есть, пока турнир не закончился. Нужно быть реалистами: отставание велико, но мы достигли лучшей формы за весь сезон в тот момент, когда это необходимо. Это финальный отрезок, финальный рывок, цена каждого балла возрастает. Посмотрим, что произойдет.

По ходу сезона всегда наступает момент, когда непонятно, справится ли команда. У "Реала" этот момент еще не наступил. Посмотрим, может, у них случится небольшой спад, и это позволит нам сократить отрыв. У них есть 12 очков преимущества. Это сложная ситуация, но мы боремся", – сказал 38-летний футболист.

Также не пропустите: Жиру верит в чемпионство "Милана". | http://soccernews.ru