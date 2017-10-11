Дани Алвес высказался о возможном переходе Алексиса Санчеса в ПСЖ

Защитник французского ПСЖ Дани Алвес высказался о возможном переходе форварда лондонского "Арсенала" Алексиса Санчеса в свой клуб.

" Переход Санчеса в ПСЖ? Все возможно. На него претендуют сразу несколько клубов. Я буду счастлив, какой бы он вариант не выбрал. Но если он перейдет, то будет просто здорово ", - цитирует 34-летнего бека le10sport.

Напомним, ПСЖ намерен продать одного из ведущих своих игроков в Китай. | soccernews.ru