Дани Алвес высказался о возможном возвращении в "Барселону"

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Дани Алвес высказался о возможном возвращении в "Барселону"Фото: инстаграм Алвеса/Автор неизвестен

Бразильский защитник Дани Алвес рассказал о возможном возвращении в стан "Барселоны".

"Говорить, что я нужен "Барселоне" сейчас, – это слишком. Я всегда говорил, что ушел из клуба, потому что все пошло не так, как мне казалось правильным. Не хотелось видеть то, чем все закончилось после моего ухода. 

Когда кто-то пишет такую красивую историю и с уважением относится к дому, а также отдавал жизнь за клуб в прошлом, то не хочет быть соучастником таких историй. Я ушел и предупредил клуб. И я сказал, что буду готов помочь "Барсе", где бы я ни был, если она меня позовет. Я испытываю огромную привязанность, любовь и уважение.

Если "Барселона" думает, что нуждается во мне, то это дело одного звонка. Я считаю, что до сих пор могу приносить пользу в любом месте, но сильнее всего – в "Барсе", потому что там сейчас много молодых игроков.

Во всех клубах, за которые я играл, было идеальное сочетание молодежи и опыта. Затем приходит время, когда молодые игроки взрослеют, а возрастные уходят. Это естественный цикл, но в футболе случаются ошибки. Теперь этот процесс ускорился, но такого не должно быть.

Такое сочетание необходимо. Мы уже были молодыми, и тогда мы не были готовы к такой большой ответственности, как защита чести «Барсы». Неважно, что о молодежи говорят люди. Для них все новое. Должно быть сочетание, которое дает необходимый баланс. А он даст возможность бороться за большие результаты", – сказал бразилец.

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