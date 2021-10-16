Дани Алвес высказался об уходе Месси и Неймара из "Барселоны"
Фото: инстаграм Алвеса/Автор неизвестен
Бразильский защитника Дани Алвес поделился мнением об уходе Неймара и Лионеля Месси из "Барселоны".
"Не хочу давить на больное, но «Барса» потеряла гораздо больше, чем просто игроков. Это уже какой-то абсурд. Нужно было сделать все, чтобы они остались в клубе. Во многих случаях дело не в спортивных вопросах, а в уважении за то, что футболисты дали этому клубу.
Людям важно чувствовать, что их любят. Когда это так, человек выходит на новый уровень", – сказал Алвес.
Напомним, что Неймар перешел из "Барсы" в ПСЖ в 2017 году за 222 миллиона евро, а Месси прошедшим летом покинул стан каталонцев на правах свободного агента и также перешел в ПСЖ.
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|10
|Гранада
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|Бетис
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|27
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|Леванте
|20
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|Осасуна
|20
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|Алавес
|20
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|15
|Реал Вальядолид
|20
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|16
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|20
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|Мальорка
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|Сельта Виго
|20
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|19
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|20
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|Эспаньол
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