Дани Алвес высказался об уходе Месси и Неймара из "Барселоны"

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Дани Алвес высказался об уходе Месси и Неймара из "Барселоны"Фото: инстаграм Алвеса/Автор неизвестен

Бразильский защитника Дани Алвес поделился мнением об уходе Неймара и Лионеля Месси из "Барселоны".

"Не хочу давить на больное, но «Барса» потеряла гораздо больше, чем просто игроков. Это уже какой-то абсурд. Нужно было сделать все, чтобы они остались в клубе. Во многих случаях дело не в спортивных вопросах, а в уважении за то, что футболисты дали этому клубу.

Людям важно чувствовать, что их любят. Когда это так, человек выходит на новый уровень", – сказал Алвес.

Напомним, что Неймар перешел из "Барсы" в ПСЖ в 2017 году за 222 миллиона евро, а Месси прошедшим летом покинул стан каталонцев на правах свободного агента и также перешел в ПСЖ.

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