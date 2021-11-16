Дани Алвес взял номер Иньесты в "Барселоне" (видео)
Бразильский защитник "Барселоны" Дани Алвес будет выступать за клуб под 8-м номером, сообщает пресс-служба каталонцев.
В прошлом сезоне под восьмым номером играл боснийский полузащитник Миралем Пьянич, который летом перешел в "Бешикташ" на правах аренды. Стоит отметить, что "восьмерка" также много лет принадлежала легенде "Барселоны" Андресу Иньесте.
Напомним, что 38-летний Алвес перешел в "Барселону" несколько дней назад на правах свободного агента. Бразилец подписал с клубом контракт до лета 2022 года.
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