Дани Алвес взял номер Иньесты в "Барселоне" (видео)

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Дани Алвес взял номер Иньесты в "Барселоне" (видео)

Бразильский защитник "Барселоны" Дани Алвес будет выступать за клуб под 8-м номером, сообщает пресс-служба каталонцев. 

В прошлом сезоне под восьмым номером играл боснийский полузащитник Миралем Пьянич, который летом перешел в "Бешикташ" на правах аренды. Стоит отметить, что "восьмерка" также много лет принадлежала легенде "Барселоны" Андресу Иньесте.

Напомним, что 38-летний Алвес перешел в "Барселону" несколько дней назад на правах свободного агента. Бразилец подписал с клубом контракт до лета 2022 года.

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