Дани Алвес: "Я доволен формой ПСЖ, но мы можем играть ещё лучше"

Защитник ПСЖ Дани Алвес прокомментировал выступление команды в текущем сезоне.

Вчера парижане в матче ЛЧ обыграли "Селтик" со счетом (7:1) и побили рекорд результативности на групповом этапе.

"ПСЖ может достичь того, чего желает, но конкуренция, конечно же, серьёзная. Выиграть Лигу чемпионов будет трудно. Я доволен формой ПСЖ, но мы можем играть ещё лучше", - сказал он.

Отчет о матче ПСЖ - "Селтик" можно прочитать по ссылке. | soccernews.ru